In 5mila al Capodanno con gli operai ex Gkn

Nella notte scorsa, davanti alla fabbrica ex Gkn di Campi Bisenzio, si è tenuto un Capodanno di lotta con la partecipazione di circa 5.000 persone (stimato un passaggio totale di 7.000). L'evento è stato organizzato per esprimere solidarietà agli ex operai ed ex impiegati della fabbrica. La rsu ha sottolineato l'importanza di cercare un futuro diverso e ha esortato a smettere di vivere in un eterno presente senza prospettive.

La notte è stata caratterizzata da interventi significativi, inclusi quelli di ospiti speciali come Vauro e David Riondino in collegamento telefonico, un messaggio di Alessandro Barbero e l'intervento di Luciana Castellina, che ha trascorso il Capodanno con gli operai. Vauro ha sottolineato l'importanza della lotta anziché della speranza, incoraggiando la resistenza degli operai e ribadendo il diritto al lavoro come un diritto fondamentale.

La rsu ha fornito un resoconto delle attività svolte fino ad oggi, evidenziando 906 giorni di assemblea permanente, numerose manifestazioni, vittorie legali contro la condotta antisindacale, raccolta di firme a sostegno dell'intervento pubblico, successo nella campagna di crowdfunding e l'impegno nella presentazione di progetti industriali. L'evento, organizzato da 200 volontari, ha compreso un concerto musicale e momenti di riflessione coordinati dall'attore e regista Nicola Borghesi, vincitore del premio Ubu per lo spettacolo teatrale "Il Capitale" realizzato con gli operai della Gkn.