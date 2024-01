Malore in mare per un surfista 62enne: morto in ospedale

Un surfista di 62 anni è morto all'ospedale di Pisa nel pomeriggio dopo un grave malore sulla spiaggia pisana di Calambrone. L'uomo, di La Spezia, aveva trascorso del tempo in mare prima di avere il malore. A vederlo incosciente in acqua sono stati alcuni presenti. Sul posto il 118 ha inviato i soccorsi che hanno praticato le manovre di rianimazione. Poi il trasferimento in codice rosso a Cisanello. Le sue condizioni erano da subito gravi e l'uomo è morto poco dopo. Sul posto anche la capitaneria di porto.