Marciapiedi nuovi e più larghi in via Romana

Ancora un intervento a tutela dei pedoni, questa volta in una strada dell’Oltrarno, via Romana. In attesa del rifacimento dei sottoservizi, in particolare da parte di Publiacqua, l’Amministrazione comunale continua nella riqualificazione dei marciapiedi anche su richieste dei residenti e del Centro Commerciale Naturale di via Romana. Dopo il rifacimento già effettuato tra via del Campuccio e via Da’ Mori, la giunta comunale ha dato il via libera al progetto relativo ai marciapiedi tra piazza della Calza e via del Ronco.

“Questo progetto dà una risposta importante in tema di sicurezza e tutela dei pedoni in una strada molto frequentata dell’Oltrarno – sottolinea l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti – e viene incontro alle richieste dei residenti e degli esercenti del Centro Commerciale Naturale”.

In dettaglio tratta di un intervento di manutenzione straordinaria con allargamento del marciapiede lato numeri civici dispari (tra il 109 e via del Ronco) per migliorare la mobilità pedonale e la vivibilità della strada, molto frequentata da residenti e turisti. Contestualmente saranno rifatti gli allacci alle caditoie, alcune griglie danneggiate e posate nuove liste di granito a finitura. Previsto il rifacimento della pavimentazione del marciapiede oltre che nel tratto allargato anche tra piazza della Calza e il numero civico 109 (lato dispari) e tra piazza della Calza e via Da’ Mori (lato pari). Durante i lavori sarà anche asfaltata la carreggiata da piazza della Calza e via del Ronco. Il tutto per un investimento di 173.000 euro.