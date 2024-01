Montecatinesi protagonisti, un libro con 16 profili illustri

Dopo mesi di contatti, interviste ed elaborazione dei testi, che sono stati poi tutti verificati e condivisi dagli interessati, Vasco Ferretti - con la mia collaborazione nella tenuta dei contatti con le persone prescelte in Italia e all’estero - ha scritto un libro, già in fase di stampa, che sarà una piacevole sorpresa per Montecatini. Il libro sarà disponibile da oggi 2 gennaio .

Si chiama “Beautiful Minds. Montecatinesi protagonisti in Italia e nel resto del mondo”, un volume di quasi 150 pagine, in edizione italiana e altra in lingua inglese, con foto dei protagonisti e splendide immagini della nostra città che sarà disponibile dal prossimo 2 gennaio.

Il volume presenta 16 personalità che nel loro ambito professionale hanno ottenuto e continuano ancora a ottenere crescente successo nel nostro Paese (da Roma a Firenze, Venezia e Milano) nelle principali città europee (da Londra a Berlino e Parigi) negli Stati Uniti – (da New York a Las Vegas) e perfino a Bangkok, nella lontana Tailandia.

Si tratta di geni della ricerca informatica come i professori Luca Rastelli (dell’università di Oxford) oppure di Leonardo Rastelli (che alla Stony Brook University di New York insegna fisica teorica) ; di Sabrina Rastelli dell’università Cà Foscari ( esperta dell’arte antica cinese); di ambasciatori come Michele Giacomelli; di pianisti di notorietà internazionale come Andrea Lucchesini e Michele Innocenti a Parigi.

Nell’elenco non mancano, naturalmente, coloro che hanno frequentato la gloriosa Scuola Alberghiera di Montecatini e sono oggi direttori di grandi alberghi come Gianluca Innocenti a Rostock o Alessandro Cibelli a Londra, al pari di Andrea Rinaldi, sommelier del Savoy. Figurano anche famosi chef della ristorazione, quali Alfio Longo, oggi a Las Vegas, mentre John Ranaudo, oggi a Bangkok, le sue prime esperienze di lavoro le ha fatte negli alberghi di alberghi di Montecatini.

Altre figure femminili di notorietà nazionale e internazionale sono quelle di Giada Benedetti, che ha studiato cinema e girato film negli Stati Uniti, e quella, di Héléne Nardini, nota a tutti per essere, a Roma, attrice di cinema, teatro e televisione, protagonista di celebri soap-opera e fiction trasmesse per anni dai canali della Rai.

Completano l’elenco Gianni Camisa a Milano, esperto nella Consumer Finance e due personalità di rilievo che operano in città ma sono molto noti all’estero, come Antonio Pagni, un protagonista nel mondo dello sport calcistico, e l’architetto, artista ed esperto di Leonardo, Oreste Ruggiero le cui ultime opere oggi si ammirano perfino nella lontana Doha.