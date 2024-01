Nonlobuttovia, tutte le aperture di gennaio 2024

Con l'inizio del nuovo anno, tornano gli appuntamenti con Nonlobuttovia Avane e Nonlobuttovia Mobili, spazi pensati per dare nuova vita a capi di abbigliamento, accessori, arredi e oggettistica di seconda mano ma in buono stato.

Per quanto riguarda il punto Nonlobuttovia Avane (a La Vela Margherita Hack, via Magolo 32), dopo è possibile trovare oggettistica per la casa, vestiario, accessori e altro ancora, porte aperte domenica 14 gennaio 2024 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.30. Per quanto invece riguarda il punto Nonlobuttovia Mobili (Palazzo delle Esposizioni, piazza Guido Guerra, lato parcheggio alberato), dove è possibile trovare mobili ed elementi di arredo, le aperture sono in programma domenica 7, giovedì 11, domenica 21 e giovedì 25 gennaio, dalle 10 alle 12.30.

Per avere maggiori informazioni su attività e servizi, è possibile contattare il numero 370 3790973.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa