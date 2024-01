Nuovo playmaker per i gialloblu: l'Abc dà il benvenuto a Illia Zaiets

Un rinforzo nel reparto esterni per coach Walter Angiolini. È ufficiale, infatti, la firma di Illia Zaiets, playmaker ucraino classe 2001, che ha deciso di sposare la causa dell’Abc Solettificio Manetti dopo una prima parte di stagione al Domenico Savio Messina, in serie C Unica. Il giovane esterno si presenta a Castelfiorentino forte di doti balistiche davvero importanti: a Messina, infatti, stava viaggiando ad una media di 28 punti ad allacciata di scarpe, con il record di 49 realizzati contro gli Stingers Reggio Calabria, che gli sono valsi il secondo posto nella classifica dei marcatori della serie C siciliana.

"Dopo le tante difficoltà legate agli infortuni che hanno costellato questi primi quattro mesi, abbiamo voluto aggiungere un giocatore alle nostre rotazioni – commenta coach Angiolini -. Illia è un esterno che va a completare il nostro reparto portando energia e pericolosità offensiva. Sono certo che in questa seconda parte di stagione ci darà una grossa mano".

"Arrivo a Castelfiorentino con la volontà di portare playmaking ability e tanta energia sia in attacco che in difesa – sono le prime parole di Illia in maglia gialloblu -. Ho visto che la squadra ha perso spesso di piccoli scarti, quindi spero che il mio contributo possa servire per riuscire a vincere più partite possibili da adesso in avanti".

Nonostante la giovane età, il nuovo esterno gialloblu vanta trascorsi importanti, tra cui la partecipazione agli Europei Under 16, Under 18 e Under 20 con la Nazionale ucraina, mentre la prima esperienza italiana, nella stagione 2021/2022, è stata in serie D alla Pallacanestro Pro Loco Cannara. A questa, la scorsa stagione, è seguito l’esordio in C Gold alla Next Step Rapallo, che ha guidato fino alla vittoria del campionato con una media di 12 punti a partita.

Un rinforzo importante, dunque, che andrà ad aumentare il potenziale offensivo dell’Abc di coach Angiolini, in vista di una seconda parte di stagione in cui i gialloblu saranno chiamati ad inseguire con le unghie e con i denti una salvezza ancora tutta da conquistare. Ad Illia il nostro più grande benvenuto in casa Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa