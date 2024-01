Oltre 4mila visitatori per il Museo HZERO in sei giorni con il grande plastico ferroviario di 280 mq

Il grande plastico ferroviario di 280 mq, tra i più estesi d'Europa, ha accolto 4mila visitatori dal 26 al 31 dicembre. Il museo del modellismo ferroviario HZERO di Firenze nei sei giorni durante le vacanze natalizie ha “viaggiato” ad una media poco inferiore ai 700 visitatori al giorno. Numeri che premiano l’impegno di questo museo particolare, nato per ospitare il gigantesco plastico ferroviario costruito in 40 anni di lavoro dall’appassionato marchese Giuseppe Paternò Castello di San Giuliano.

Ben 280 metri quadri coperti con un totale di circa un chilometro di binari, 70 treni in movimento ogni giorno e 359 tratte possibili. Realizzato dal 1972 nel fienile della sua residenza di campagna, nel 2001 ha dovuto traslocare in un hangar di Scandicci, fino al 2022 quando, gli eredi di San Giuliano hanno trovato nello spazio dell’ex Cinema Ariston, in piazza degli Ottaviani, a pochi passi da Santa Maria Novella, la sede ideale per renderlo visitabile. Ha inaugurato così HZERO (che prende il nome dalla scala 1:87 dei modellini), aperto al pubblico con i suoi effetti di luci e scenografie, ma anche molti contenuti multimediali legati alla sua storia, a quella di treni leggendari nonché al restauro del cinema.

Ad arricchire la visita oltre ai magici scenari che rimandano alle Alpi, ma anche alle architetture di Berlino e alle coste dell'Isola d’Elba, anche il bookshop affidato ad Opera Laboratori che cura anche il servizio di prenotazioni, biglietteria ed accoglienza all’interno del Museo. Lì nonni e nipoti possono acquistare i propri trenini tra locomotive e vagoni e ricreare a casa la propria “impresa ferroviaria”. Completa l’esperienza il ristorante TÅG inaugurato l’8 dicembre scorso, un bistrot con piatti a tema viaggio con il il treno, motivo che torna nel design del locale, e infine il vapore, che faceva muovere le prime locomotive e che è sempre stato fondamentale anche in cucina per la preparazione di molti piatti.

Non mancheranno per i prossimi giorni di festa, ma anche per tutti i mesi di gennaio, febbraio e marzo i laboratori rivolti alle famiglie. HZEROfamily è il programma che HZERO dedica a loro: la proposta è concepita come un’esperienza condivisa all’interno del nucleo familiare, riconoscendo il valore di un’attività vissuta insieme.

Il percorso, diversificato per fasce d’età e condotto da un’educatrice museale dell’associazione L’Immaginario, è incentrato sul tema del viaggio, dal forte potenziale evocativo e immaginativo. Nell’attività dedicata alle famiglie con bambine e bambini tra i 3 e i 6 anni si privilegia la narrazione, il gioco e la teatralizzazione come diverse modalità di approccio. Nell’attività dedicata alle famiglie con bambine e bambini tra i 7 e i 10 anni viene dato maggiore spazio a momenti di osservazione e riflessione gestiti in parte tutti insieme come gruppo, in parte in nuclei familiari. Tutti i partecipanti - bambine, bambini e adulti - sono coinvolti nell’esperienza immersiva della visita e dell’attività di laboratorio, per viaggiare con il corpo, con la mente e con il cuore. Per partecipare è possibile iscriversi chiamando al numero: 055 2989830 oppure online sul sito: MuseoHZERO

IL PROGRAMMA

Edizione Natale Famiglie con bambine e bambini dai 3 ai 6 anni

Venerdì 5 gennaio ore 16.00- 17.30

Edizione Natale Famiglie con bambine e bambini dai 7 ai 10 anni

Giovedì 4 gennaio ore 16.00-17.30

Sabato 6 gennaio ore 16.00-17.30

-------

GENNAIO - MARZO

Famiglie con bambine e bambini dai 3 ai 6 anni

Sabato 13 gennaio ore 16.00-17.30

Sabato 27 gennaio ore 16.00-17.30

Sabato 3 febbraio ore 16.00- 17.30

Sabato 10 febbraio ore 16.00- 17.30

Sabato 24 febbraio ore 16.00- 17.30

Sabato 2 marzo ore 16.00- 17.30

Sabato 9 marzo ore 16.00- 17.30

Sabato 23 marzo ore 16.00- 17.30

Sabato 30 marzo ore 16.00- 17.30

Famiglie con bambine e bambini dai 7 ai 10 anni

Sabato 20 gennaio ore 16.00-17.30

Sabato 17 febbraio ore 16.00-17.30

Sabato 16 marzo ore 16.00-17.30

Posti riservati a max. 15 partecipanti per attività

Prenotazione obbligatoria. Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti.

Fonte: Ufficio Stampa