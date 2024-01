Ordinato presbitero Andrea Torrigiani a Pistoia, la svolta dopo un viaggio a Lourdes

Venerdì 5 gennaio, alle 18 nella Cattedrale di San Zeno, il vescovo Tardelli presiederà l’ordinazione presbiterale del diacono Andrea Torrigiani della Comunità del Seminario di Pistoia.

"Con grande gioia annuncio alla Diocesi la prossima Ordinazione presbiterale di un nostro seminarista, Andrea Torrigiani, che si terrà il prossimo 5 gennaio, vigilia della Solennità dell’Epifania, alle 18 in Cattedrale - sottolinea il Vescovo in una nota inviata a tutte le parrocchie - In questi tempi così avari di vocazioni al Ministero sacro e alla vita consacrata, la prossima Ordinazione con la quale si apre il 2024 è un dono particolare e un segno della misericordia di Dio verso di noi".

Andrea Torrigiani, nato il 20 dicembre 1991 a Pistoia, è cresciuto nella fede in famiglia – il padre Fabio, è diacono permanente – e frequentando la vita parrocchiale, prima a Vicofaro a Pistoia, poi a Momigno, dove si era trasferito con i suoi. Dopo il diploma ha lavorato come cuoco e successivamente nel settore delle assicurazioni.

La svolta è arrivata con un viaggio a Lourdes in cui ha avvertito il desiderio di rendersi più disponibile al Signore impegnandosi più attivamente nelle comunità delle Casermette a Pistoia e presso la parrocchia dell’Immacolata. Nel settembre 2016 è entrato nel Seminario diocesano di Pistoia e ha avviato gli studi presso la Facoltà teologica dell’Italia Centrale dove sta completando la specializzazione in Teologia biblica. Al momento svolge servizio pastorale presso la Parrocchia di San Biagio a Pistoia.

Fonte: Diocesi di Pistoia