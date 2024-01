"Papa Francesco è un usurpatore": scomunicato prete a Livorno

Scomunicato un parroco a San Ranieri a Guasticce (Livorno) perché ha definito papa Francesco in un'omelia un "usurpatore". Il fatto è avvenuto per San Silvestro, al primo anniversario della morte di papa Benedetto XVI. Il 1 gennaio è giunto l'atto di scomunica dal vescovo di Livorno, monsignor Simone Giusti, verso don Ramon Guidetti. Nell'atto firmato dal cancelliere della diocesi si spiega che Don Ramon Guidetti "ha pubblicamente compiuto un atto di natura scismatica, rifiutando la sottomissione al Sommo Pontefice e la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti". Il decreto dichiara che "Don Ramon Guidetti è incorso ipso facto nella scomunica latae sententiae. Il suddetto sacerdote è, dalla data odierna, sospeso a divinis e rimosso dall'ufficio di parroco della parrocchia di San Ranieri in Guasticce. Si ammoniscono i sacerdoti e i fedeli - conclude l'atto - a non partecipare a eventuali sue celebrazioni o ad altre pratiche di culto, perché essi incorrerebbero ipso facto nella gravissima pena della scomunica".