Personaggio dell'Anno 2023: il titolo va alle Volontarie e ai Volontari dell'Alluvione

1622: questo il numero dei voti ottenuti in totale dall'ultimo sondaggio di gonews.it, quello dedicato al Personaggio dell'Anno 2023. Numeri inimmaginabili, raggiunti in soli 10 giorni e con un turno unico di votazioni, che registrano il record di ogni edizione sin qui disputata.

Dieci i profili prescelti a giudizio della nostra redazione, seguendo parità di genere, temi trattati, messaggi positivi diffusi nell'arco di tutto il 2023. Il 31 dicembre allo scoccare della mezzanotte si è chiusa la votazione e i risultati hanno premiato più che un Personaggio, un Popolo: quello delle volontarie e dei volontari dell'alluvione del 2 novembre 2023.

La scelta ha riguardato il 27,31% dei lettori, più di uno su quattro, con un totale di 443 preferenze. Da sempre in netto vantaggio, questa scelta è stata la preferita sin dal primo giorno. Per i valori universali di solidarietà, spontaneità, buon cuore e buon senso che sono stati dati da ogni persona che si è attivata fisicamente all'indomani della catastrofe avvenuta in varie parti della Toscana, da Stabbia a Fucecchio, da Carmignano a Montemurlo, da Campi Bisenzio a Prato e in molte altre località. Ci permettiamo di dire che questo premio va sia a chi era associato a un ente di volontariato che a chi ha partecipato sul momento, senza appartenere a nessun ente di soccorso, alle operazioni di pulizia e ripristino dell'ordine (e lo ha fatto senza mettere in pericolo la propria vita).

Seconda classificata con un balzo giunto all'ultima giornata di voto Nonna Silvi: la pasticcera di Montelupo regina dei social ha ottenuto il 13,56% dei voti, con 220 preferenze. Solamente tre in più dei BNKR44, collettivo rapper di Empoli che ha preso appunto 217 voti, corrispondenti al 13,38% delle preferenze.

Fuori dal podio per una manciata di voti chef Paolo Fiaschi con il 12,39% e 201 voti. Chiude la cinquina Maya Albano in rappresentanza del Centro Aiuto Donna Lilith con 159 voti.

Seguono il ct della Nazionale Luciano Spalletti, l'orchestrale dell'Esercito Simona Altini, InEmpoli, Simone Terreni e Ginevra Taddeucci.

Personaggio dell'anno 2023: LA CLASSIFICA

Volontarie e volontari dell'alluvione del 2 novembre 27.31% (443 votes)

Nonna Silvi, pasticcera regina dei social 13.56% (220 votes)

BNKR44, rapper a Sanremo 13.38% (217 votes)

Paolo Fiaschi, chef di Papaveri e Papere 12.39% (201 votes)

Maya Albano, Centro Aiuto Donna Lilith 9.80% (159 votes)

Luciano Spalletti, allenatore campione d'Italia 8.20% (133 votes)

Simona Altini, orchestrale dell'Esercito 6.10% (99 votes)

InEmpoli, storyteller social 3.33% (54 votes)

Simone Terreni, imprenditore VoipVoice 3.33% (54 votes)

Ginevra Taddeucci, campionessa di nuoto 2.59% (42 votes)

Personaggio dell'Anno di gonews.it - L'Albo d'Oro

2023 - Volontarie e volontari dell'alluvione del 2 novembre

2022 - Alfredo Bosco

2021 - I lavoratori e le lavoratrici Gkn

2020 - Lavinia Bini