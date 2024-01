Riparte il servizio di emergenza sanitaria alla Misericordia di Gambassi: "Impegno per il bene di tutti"

Il nuovo anno porta una novità alla comunità di Gambassi Terme. La locale Misericordia riattiverà infatti il servizio di emergenza sanitaria: la data ufficiale del via sarà da domenica 14 gennaio 2024. Soddisfazione per il ripristino del servizio da parte dell’associazione e, in particolare, dal soccorritore di livello avanzato del 112/118 Massimo Casalini, che racconta l’iter per la ripartenza dell’emergenza sanitaria. "Il servizio era fermo da quasi un anno", spiega Casalini, per mancanza di personale. "C’è stato un gran lavoro per la riattivazione, l’allestimento delle ambulanze e le autorizzazioni, da parte mia e della soccorritrice sanitaria di livello avanzato Giulia Pitzeri. Naturalmente, - prosegue Casalini - c’è stato l’aiuto di tutta la comunità, dei volontari e delle volontarie, delle Misericordie limitrofe e del governatore Massimiliano Chesi".

Come spiegato, il servizio inizialmente "sarà attivo a due domeniche alterne, per poi crescere con il tempo. Da febbraio ripartirà anche in base alla disponibilità dei volontari". Un impegno che mira ad espandersi sempre di più, frutto di mesi di lavoro, arrivato a tagliare il traguardo odierno: "Abbiamo seguito uno specifico percorso formativo sanitario di quasi un anno" prosegue Massimo Casalini. Adesso, alla Misericordia di Gambassi Terme che conta i soccorritori pronti a montare a bordo dell’ambulanza e oltre 50 volontari dediti al sociale e ai servizi della popolazione, il servizio di emergenza urgenza è pronto a ripartire: "Come volontario penso che sia il massimo - conclude il soccorritore parlando del risultato - sia per la cittadinanza sia per tutto quello che concerne la Misericordia, il bene altrui e cercare di risolvere i problemi riguardo all’emergenza. Come persona sono felice, ce l’abbiamo messa tutta, anche per la comunità".