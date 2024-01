Sanità, Stella (FI): "Dal Governo 38 milioni a ospedali toscani, ma Giani aumenta Irpef"

"Il Governo nazionale ha appena assegnato oltre 38 milioni di euro alla Regione Toscana per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria, sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico. Le risorse andranno a sostenere sei interventi in altrettanti ospedali della nostra regione, cinque di efficientamento energetico e uno di edilizia sanitaria. Si tratta di stanziamenti importanti per la sanità toscana, eppure nonostante questo il governatore Giani continua sulla strada intrapresa dell'aumento dell'addizionale Irpef, proprio per sopperire al buco da 400 milioni nel sistema sanitario toscano. Una scelta che colpisce le finanze delle famiglie, impoverendole e contro cui ci stiamo muovendo".

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"La Toscana - ricorda Stella - è stata l'unica Regione italiana che, di fronte al payback che non è arrivato, ha scelto di alzare le aliquote Irpef e di tassare i cittadini. Non lo ha fatto nessun'altra Regione. Questi soldi, questi 200 milioni di euro frutto dell'ennesima tassazione, oltre tutto devono andare sui servizi generali. Una stangata che andrà a pesare per oltre 350 euro sul bilancio annuo di ogni famiglia toscana. Erano ben altre le scelte da fare, in primis il taglio delle spese clientelari e improduttive e di tutti gli sprechi che abbondano nel sistema sanitario regionale, e che non abbiamo mancato di evidenziare in questa legislatura come in quelle precedenti, inascoltati dalla maggioranza di centrosinistra".

