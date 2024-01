Tour de France, a Castelfiorentino tre generazioni a confronto per l'arrivo del trofeo

Tre generazioni di ciclisti italiani che hanno partecipato in epoche diverse al Tour de France. Una cerimonia per onorare nel modo migliore l’accoglienza a Castelfiorentino del trofeo del Grand Départ, che rimarrà esposto all’Oratorio di San Carlo da lunedì 8 a mercoledì 10 gennaio. Ma anche un confronto a tutto tondo tra i protagonisti, in cui ci sarà molto da raccontare sulle varie esperienze che hanno scandito la presenza italiana al Tour della "Grande Boucle", in vista della prossima edizione che per la prima volta partirà dall’Italia (con la prima tappa a Firenze) il 29 giugno 2024

È questo il programma dell’iniziativa che Lunedì 8 ottobre (ore 21.00) si svolgerà al Ridotto del Popolo di Castelfiorentino, la terra che non solo ha dato i natali al padre di Gino Bartali ma che all’edizione del Tour de France di due anni fa ha avuto l’onore per la prima volta di avere tra i protagonisti due concittadini: Alberto Bettiol e Kristian Sbaragli.

E sarà proprio Alberto Bettiol, uno dei campioni dell'"ultima generazione", a confrontarsi lunedì sera con altri protagonisti del passato, come Simone Borgheresi e Massimo Podenzana (ex professionisti presenti al Tour de France nel 1998, vinto da Pantani), o come Roberto Poggiali (ex professionista anni ‘60/’70, gregario di Felice Gimondi e Francesco Moser), in una serata diretta dalla giornalista Irene Puccioni, ex ciclista professionista di Castelfiorentino, protagonista al Tour de France nel 2001 e nel 2003.

Organizzata dalla Società Ciclistica di Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, della Città Metropolitana di Firenze, della Banca Cambiano 1884 Spa e della Fondazione Teatro del Popolo, la serata sarà aperta dagli interventi del Sindaco, Alessio Falorni, del delegato allo sport della Città Metropolitana, Nicola Armentano, del consigliere comunale Federico Fioravanti.

"Siamo felici e orgogliosi – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – di ospitare a Castelfiorentino il trofeo del Tour, che nel 2022 ci ha regalato la grande soddisfazione di avere tra i protagonisti due nostri concittadini come Bettiol e Sbaragli, a conferma del grande lavoro svolto dalla nostra società ciclistica che anche in passato ha saputo creare le giuste condizioni per agevolare la diffusione di questo sport tra i giovani. La partenza del Tour da Firenze – nel mese di giugno – rappresenta una vetrina importante per tutta la Toscana, un’opportunità che abbiamo il dovere di valorizzare nel migliore dei modi possibili. In questa prospettiva, abbiamo accolto volentieri l’idea di organizzare questa serata al Ridotto, in concomitanza con l’esposizione del Trofeo del Grand Départ".

"È per me un onore – osserva Federico Fioravanti – aver avuto l’opportunità di collaborare all’organizzazione di questo evento, grazie ai contatti e alle amicizie con i professionisti che hanno rappresentato in vari momenti un punto di riferimento della mia attività sportiva come ciclista".

Il Trofeo del Grand Départ sarà in mostra all’Oratorio di San Carlo nei giorni di lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 con il seguente orario: 16.30-19.00 (ingresso libero).

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa