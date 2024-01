Troppe donne ingegnere in Comune a Siena, il bando 'predilige' gli uomini

Troppe ingegnere donne in Comune a Siena, il nuovo bando privilegia gli uomini. Accade nel Comune di Siena e tutto rientrerebbe a norma di legge.

Quest'oggi è l'ultimo giorno per il bando di assunzione di un funzionario ad alta qualificazione in cui si specifica che, a parità di titoli e meriti, "si applica il titolo di preferenza in favore dei candidati appartenenti al genere maschile". Sul caso si era sollevata l'opposizione in Consiglio comunale, con la consigliera ed ex candidata sindaco al ballottaggio Aanna Ferretti. L'intervento durante la discussione sul bilancio previsionale aveva fatto montare la polemica, nella città in cui è stata eletta per la prima volta una sindaca donna, Nicoletta Fabio.

Il Comune ha chiarito che è una questione di 'sbilanciamento' delle pari opportunità. In riferimento al recente decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, il n.82, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale serie generale, ed entrato in vigore dal 14 luglio, si stabilisce che nei concorsi pubblici, qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30%, si applica il titolo di preferenza, a parità di titoli e meriti, in favore di quello meno rappresentato.A Siena, al momento, ci sono 5 donne e 2 uomini nei 7 ingegneri impiegati nello status di funzionari di alta qualificazione.