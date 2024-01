Turista 28enne divide due persone durante un litigio per capodanno, ferito gravemente

Questa notte, i carabinieri di Firenze sono intervenuti presso l'Ospedale Santa Maria Nuova, dove poco prima era giunto in codice rosso un turista marocchino di 28 anni. I militari hanno accertato che l'uomo, durante i festeggiamenti in piazza della Signoria la notte di capodanno, era intervenuto per dividere due soggetti a lui sconosciuti che stavano litigando fra loro, ed è stato raggiunto da alcuni colpi di arma bianca all'addome. Il 28enne, dopo essere stato ferito non avrebbe chiesto l'intervento delle forze dell'ordine né si sarebbe recato subito in ospedale. L'uomo è stato operato, è in condizioni stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso. Al vaglio dei carabinieri anche le immagini delle telecamere installate in strada.