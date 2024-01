Vandali al cimitero per Capodanno, in un volantino le ragioni della 'protesta'

Vandali al cimitero comunale di Signa durante la notte di Capodanno. I carabinieri ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo dopo la segnalazione. Gli ignoti si sono dapprima introdotti chiudendo il cancello con catena e lucchetto poi hanno danneggiato la recinzione che sorreggeva un'area pericolante del cimitero. E' stato ritrovato anche un volantino anonimo che rivendicava il danneggiamento come atto di protesta per la situazione d'emergenza non ancora risolta dopo una dichiarazione di pericolo di crollo dei loculi a maggio 2023, su certificazione dei vigili del fuoco di Firenze. Con le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'area, i militari contano di poter rintracciare i responsabili del gesto.