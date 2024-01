Vede la ex nonostante il divieto di avvicinamento, con sé aveva anche hashish: arrestato

I carabinieri di Portoferraio hanno arrestato un 30enne maghrebino, residente a Portoferraio, per la violazione di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla sua compagna. Queste restrizioni erano in vigore dall'inizio di dicembre.

Il 30enne era già stato arrestato il mese di settembre precedente per maltrattamenti nei confronti della sua compagna, una giovane italiana di 26 anni. Nonostante le continue violenze, la donna non aveva mai denunciato il suo aguzzino, ma le indagini erano partite grazie alla delazione di una parente. Dopo un periodo di detenzione, l'uomo era stato rilasciato ma con il divieto di avvicinamento alla donna.

Tuttavia, è stato nuovamente arrestato quando è stato sorpreso in compagnia della donna in un'attività commerciale dell'isola. Durante l'arresto, è stato scoperto in possesso di 2,5 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish. Dopo l'udienza presso il Tribunale di Livorno, l'arresto è stato convalidato e è stato imposto un divieto di dimora sull'intero territorio dell'isola d'Elba.