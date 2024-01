Via degli Orti, approvato il progetto esecutivo e affidati i lavori di manutenzione

Un intervento di manutenzione straordinaria che consisterà nell’asfaltatura di una delle strade centrali di accesso al centro storico della città. È stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione della pavimentazione stradale di via degli Orti.

I lavori sono stati affidati per un importo di 92.857,29 euro alla ditta Società Ing. Magnani srl con sede a Lamporecchio e prenderanno avvio tra marzo e aprile 2024.

"Si tratta di un intervento di rifacimento completo che interesserà la pavimentazione, migliorando così il livello di sicurezza stradale e restituendo un maggiore decoro a una strada del centro", sottolinea Adolfo Bellucci, assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli.

A partire dal mese di gennaio, prenderanno inoltre il via anche altri interventi di asfaltatura con il completamento di via Ponzano e l'interessamento di altre strade del centro, che si concluderanno con via degli Orti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa