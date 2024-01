Via XI Febbraio a Empoli, aggiudicato l'appalto per l'installazione di nuove telecamere

Concluse le operazioni relative alla demolizione della struttura sopraelevata del parcheggio Fast Park, parcheggio multipiano gestito da RFI, in via XI Febbraio, l'amministrazione comunale è pronta a mettere in campo un nuovo intervento per contrastare situazioni di degrado che minano il senso di sicurezza di chi vive la zona della stazione: sono state infatti aggiudicate, per un importo complessivo di poco superiore ai 20mila euro, la fornitura e la posa in opera della videosorveglianza che interesserà via XI Febbraio. Questa azione rientra in un percorso di riqualificazione della zona dell'ex parcheggio multipiano, avviato anche raccogliendo richieste e segnalazioni da parte della stessa cittadinanza. In particolare, la rimozione della struttura multipiano garantisce una maggiore visibilità dell'area di sosta dall'esterno e un conseguente maggior controllo dell'area, disincentivando eventuali azioni vandaliche o situazioni di pericolo e insicurezza.

Va in questa direzione anche la scelta di realizzare un intervento di street art nei pressi dell'ingresso del parcheggio, un'opera che ha visto la firma dell'artista Muz e la collaborazione degli studenti del liceo artistico Virgilio di Empoli all'interno del progetto "Empoli. Oltre i muri", cofinanziato per circa 10mila euro con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, che con il bando Ri - Generazione Toscana, attraverso la legge 3/2022, mette a disposizione risorse per valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada. In questo contesto di riqualificazione e contrasto del degrado e della criminalità, si inserisce anche la volontà di dotare la zona esterna al parcheggio di nuove telecamere di videosorveglianza.

Entrando nel dettaglio, le nuove telecamere saranno collocate da viale Palestro, nella zona dove si trovano gli ingressi dei due parcheggi gestiti da RFI, fino alla zona di via XI Febbraio dove si trova l'area giochi confinante con l'ex parcheggio multipiano. Un parco giochi dove, nei mesi scorsi, è stata realizzata anche l'illuminazione pubblica. In totale saranno cinque le nuove telecamere installate, delle quali una per la lettura targhe e quattro di videosorveglianza urbana. Questi lavori rappresentano un nuovo sviluppo del sistema di videosorveglianza cittadina, tema sul quale negli anni la giunta comunale ha investito con costanza, approvando e realizzando progetti di potenziamento della rete che oggi conta ben 175 dispositivi.

"Siamo convinti che la videosorveglianza abbia un'importante funzione di deterrente ma anche di aiuto a eventuali indagini da parte delle forze dell'ordine e della polizia municipale - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Per questo, in un'ottica di riqualificazione e di interventi mirati al contrasto del degrado e della criminalità nell'area della stazione ferroviaria, fra i principali scali regionali per flusso di viaggiatori, abbiamo scelto di investire anche sulla videosorveglianza. La nostra amministrazione è impegnata in una costante opera di ampliamento e potenziamento dell'impianto che monitora il centro, insieme alle telecamere che monitorano zone sensibili della città come scuole e parchi o i cimiteri o ancora le telecamere di 'lettura targhe' sistemate alle porte di accesso della città per chi arriva dai comuni limitrofi o dalla strada di grande comunicazione Firenze - Pisa - Livorno. Anche di recente la videosorveglianza urbana è stata preziosa perché le forze dell'ordine riuscissero a individuare il responsabile di atti vandalici nel centro storico. In questo caso, l'auspicio è che questo investimento, insieme ad azioni come la demolizione del parcheggio a due piani e interventi culturali come il progetto Hugo o la street art, contribuisca a rendere la zona di via XI Febbraio più vivibile per i residenti e i pendolari".