Anziana sola accusa malore e muore in casa, accertamenti dei carabinieri

Un'anziana ultranovantenne è morta nella sua abitazione di Figline e Incisa Valdarno dopo che la nipote era giunta ieri sera a far visita alla nonna che da qualche tempo viveva da sola. La segnalazione al 118 era per la donna non cosciente. Ma all'arrivo dei sanitari e dei carabinieri di Figline l'anziana era passata a miglior vita. Sono giunti anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche di Firenze per fugare ogni dubbio in merito alla scomparsa. Gli accertamenti medico legali confermeranno il malore alla base del decesso. I carabinieri, in via cautelare, hanno effettuato un sopralluogo in tutta casa, senza rilevare traccia del passaggio di estranei.