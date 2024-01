La Befana a Empoli arriva con il ct Luciano Spalletti

Sarà una befana da… Nazionale. Torna il tradizionale “Salvataggio della Befana” dal campanile della Collegiata di Empoli e, quest’anno, il pomeriggio del 6 gennaio in piazza Farinata degli Uberti avrà un ospite d’eccezione: il commissario tecnico della Nazionale di italiana di calcio Luciano Spalletti.

Il salvataggio della Befana è un evento realizzato grazie alla Compagnia di Sant’Andrea in collaborazione con la sezione di Empoli dei Vigili del fuoco, che gode del patrocinio del Comune di Empoli, del supporto dell’Associazione del Centro storico, dell’Arciconfraternita della Misericordia di Empoli e della Confesercenti di Empoli, oltre che della sponsorizzazione della Fallani, azienda che dal 1926 produce caramelle nello stabilimento della zona industriale del Terrafino a Empoli.

Si comincia alle 16 con la sfilata, per le vie del centro di una cinquantina di personaggi medievali con le befane, i befanini e le befanine e con i Re Magi. Come per la sfilata del corteo storico del Volo del Ciuco, gli abiti dei figuranti sono stati realizzati dalle volontarie dell’Auser.

In piazza Farinata degli Uberti, a partire dalle 15, ci saranno spettacoli con le Mascotte, gli amici di Empolino e il suo corpo di ballo, che allieteranno gli intervenuti fino alle 17,30 quando la Befana si calerà dal campanile della Collegiata di Sant’Andrea. Come abbiamo detto, ospite della manifestazione sarà l’ex calciatore e allenatore dell’Empoli Luciano Spalletti, oggi alla guida della Nazionale azzurra che nell’estate prossima sarà protagonista degli Europei di calcio.

Il salvataggio della Befana è inserita nel calendario delle iniziative di “Empoli Città del Natale” che dal 18 novembre ha avuto il merito di richiamare in città numerosi visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e che fino al 7 gennaio manterrà viva la magia colorata e animata del Natale.