Capannucce in città sfiora i 2000 partecipanti

Sfiorano quota 2000 i partecipanti all’edizione numero 22 di Capannucce in città, la rassegna che riporta al centro del Natale il presepe. Tutti coloro che si sono iscritti gratuitamente dopo aver rappresentato la sacra natività in casa, in chiesa o a scuola, riceveranno un diploma e una piccola natività. La cerimonia di premiazione sarà il 5 gennaio alle 16 nella chiesa di San Gaetano (piazzetta Antinori), accompagnata dalle note del Piccolo Coro Melograno diretta dal Maestro Laura Bartoli.

Saranno presenti il presidente del Comitato Capannucce in Città padre Bernardo Gianni (priore di San Miniato), il segretario e fondatore Mario Razzanelli e il past president Paolo Blasi.

Anche quest’anno il comitato organizzatore ha raccolto l’adesione di tante scuole e parrocchie non solo fiorentine, ha ricevuto le fotografie di numerosi presepi realizzati da bambini, adulti e nonni che rappresentano lo spirito natalizio nella ‘capannuccia’. Sono arrivati presepi antichi o nuovi, realizzati a mano o assemblati, in materiali tradizionali o diversi. Tutti bellissimi.

Alcuni sono stati realizzati appositamente per l’iniziativa e saranno visibili alla cerimonia: chi ha aderito alla nuova iniziativa del “Presepe in scatola”, li ha creati in formato “portatile”. Tre di questi, giudicati dal comitato promotore, riceveranno il presepe-puzzle Terra Santa prodotto dai Frati Francescani per gli 800 anni dal primo presepe di Greccio: con il suo acquisto, il Comitato Capannucce in Città sostiene i progetti educativi per i bambini e i giovani di Betlemme curati dai francescani della Custodia di Terra Santa.

Durante la cerimonia, saranno consegnate anche delle menzioni speciali: sono le targhe del quotidiano La Nazione assegnate a presepi che portano con sé una storia personale o familiare particolarmente significativa.

Fonte: Ufficio Stampa