Concorso La Spiga d'Argento, al circolo di Montagnana la premiazione delle opere d'arte

Domenica 7 gennaio alle ore 17:00 presso la Saletta "La Spiga" al Circolo ARCI di Montagnana, si svolgerà la cerimonia di premiazione del 43° Concorso di pittura "La Spiga d'Argento".

Dal 1° gennaio, una trentina di talentuosi artisti ha esposto le proprie opere presso i locali del circolo, suscitando l'ammirazione del pubblico. Le opere rimarranno visibili fino a domenica, culminando con la cerimonia di premiazione del vincitore.

In aggiunta alle opere in concorso, sarà possibile scoprire la mostra "I bambini sono artisti", che presenta le creazioni degli artisti in erba del corso d'arte tenuto dalla maestra Rita Pedullà.

Il 43° Concorso di pittura "La Spiga d'Argento", giunto quest'anno alla sua quarantatreesima edizione, riserverà un riconoscimento speciale alle associazioni ASD Montesport Montespertoli per la loro vittoria in campo e Caritas parrocchiale, P.A. Croce d'oro e Misericordia di Montespertoli, per il loro lodevole impegno nel progetto Emporio Solidale.

Le tre migliori opere saranno premiate con un trofeo raffigurante la Spiga d'Argento, mentre altri artisti riceveranno menzioni d'onore per particolarità pittoriche distintive. La cerimonia di premiazione vedrà la premiazione della Spiga d'argento Speciale ai critici d'arte Maurizio Vanni e Federico Napoli e al maestro Alberto Gallingani.

"Anche quest'anno abbiamo raccolto un bel gruppo di artisti - commenta Alessandro Poggianti - con grande soddisfazione da parte nostra che organizziamo questa manifestazione con tanto impegno e passione".

Il 4 gennaio alle ore 17.00, si terrà la presentazione dei libri degli autori Andrea Nicita e Mattia Compagnucci, con il suo libro "I sapori di casa", insieme a Giovanna Vannini e Andrea Gamannossi con "Ricette ignorantissime" e libri gialli.

Per chiudere l'evento di giovedì 4, sarà disponibile un apericena su prenotazione chiamando al numero 0571671108 o al 3389217912.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 0571 671314 o visitare la pagina Facebook "Concorso Spiga d'Argento”.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa