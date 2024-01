La Sparanoia al Quaranthana, il grido di una generazione

Venerdì 12 gennaio alle 21:30, al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato andrà in scena LA SPARANOIA. Atto unico senza feriti gravi purtroppo, testo scritto da Niccolò Fettarappa, giovane attore, autore e regista, che ha già ottenuto prestigiosi premi (premio In-box 2021, premio della critica al Nolo Fringe Festival, Direction Under 30). Lo spettacolo, con cinismo e ritmo serrato, si svolge in una dimensione surreale e si propone di dar forma al grido di una generazione. Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri interpretano due giovani, addomesticati, che non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati.

“Non ci sono buone notizie. La Sinistra è defunta ed è meglio così”. I fumogeni sono banditi. Il Ministro alle Politiche Giovanili sogna di divorare gli studenti che manifestano. I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati.

Il compagno Niccolò si innamora di colonnelli e programma orgasmi in caserma.

A fargli da spalla, un Fidel Castro che vive a Miami e preferisce gli scaldabagni alla rivoluzione.

Niccolò coltiva la missione civile di far esplodere tutto: vorrebbe uscire di casa, mettere una bomba, organizzare un nucleo armato terrorista, portare l’attacco al culo dello Stato.

Organizza un comitato di agitazione permanente con la terza età.

Basta casa, basta riposini. Basta abuso delle tisane al finocchietto.

La Sparanoia è il grido perforante che muore in gola, è la voce di chi non ha voce, è il megafono del ruggito addomesticato, della rabbia scolarizzata che ha imparato a dare del lei.

La Sparanoia è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da divano.

Il progetto ideato e scritto da Niccolò Fettarappa, con la regia e l’interpretazione di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, una produzione Sardegna Teatro e Agidi.

La stagione Teatrale del Quaranthana Teatro Miniato è organizzata dal Teatrino dei Fondi, compagnia e residenza artistica, con la direzione di Enrico Falaschi, con il sostegno di Comune di San Miniato, Ministero della Cultura, Regione Toscana.

Per info e prenotazioni 370 3687878 – comunicazione@teatrinodeifondi.it