Landi (Cdx) a Vinci: "Natale diventa Festa d'Inverno, Pd nemico dei valori cristiani"

"Neppure il Natale può essere più Natale ma "Festa d'inverno". È stata bocciata la nostra mozione dalla maggioranza con 6 voti contrari e 4 astenuti, che chiedeva garanzie in questo senso", dichiara la Consigliera Comunale Manuela Landi.

"Non mi stupisce il fatto che ci sia una parte violentemente laica, per non dire anticlericale e nemica dei valori cristiani nel Partito Democratico. Mi stupisce il silenzio di quei consiglieri che si definiscono cattolici, vanno a Messa sbandierando la loro Fede, soprattutto sotto le elezioni e poi non se la sentono di votare la nostra mozione, che chiede all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, di rispettare la ricorrenza del Santo Natale. Di garantire le diversità e l'inclusivita' senza cancellare ogni riferimento alle nostre radici e alla nostra tradizione, di non azzerare i nostri valori, emancipandosi dal diffuso clima di "Cancel Culture". Uno Stato può essere perfettamente laico ed inclusivo rispettando le tradizioni di tutti".

"A questo riguardo, nel mio intervento, ho fatto riferimento a Maria Montessori, che dichiarava che l'integrazione è espressione, non è negare, educare è mettere, aggiungere non togliere, o cambiare titoli che spettano di diritto. Ma per questi signori evidentemente, la maggioranza, deve sempre cedere il passo alle pretese delle minoranze. Riflettono i cattolici a Vinci su che mondo vuole il Partito Democratico, quello stesso Partito Democratico che accetta di cancellare il Santo Natale ma è favorevole all'educazione Gender anche nella scuola", conclude Landi.