Manutenzioni nei cimiteri a Ovest di Empoli: piano da 60mila euro

Un piano di manutenzioni straordinarie che mette al centro i cimiteri comunali, in particolare quello di Pianezzoli e quello di Bastia. Nei giorni scorsi, sono stati approvati il progetto esecutivo e l'affidamento dell'appalto per un importo complessivo di 60mila euro. Si tratta di opere rese necessarie dallo stato di degrado delle murature perimetrali delle due strutture: il progetto, redatto dall'ufficio Tecnico comunale, porterà al ripristino delle porzioni murarie ammalorate.

Per quanto concerne il cimitero di Pianezzoli, è previsto il consolidamento strutturale della porzione di muro frontale di accesso, oltre al rifacimento dell'intonaco e della coloritura, mentre per quanto riguarda il cimitero di Bastia, nella frazione di Ponte a Elsa, saranno eseguite essenzialmente opere di manutenzione straordinaria relative al solo rifacimento dell'intonaco e della coloritura del muro del cimitero fronte strada. Si tratta di un nuovo 'pacchetto' di interventi per la manutenzione dei cimiteri comunali, sui quali l'attenzione dell'amministrazione è stata costante nel corso degli anni.

Sul fronte manutenzioni, è stato approvato anche il quadro economico del terzo progetto applicativo dell'accordo quadro sui lavori di manutenzione ad alcuni immobili di proprietà comunale (progetto 4.3). Complessivamente l'importo ammonta a 210mila euro. Entrando più nel dettaglio, fra l'altro sono previsti, oltre che interventi nei cimiteri comunali, anche manutenzioni straordinarie in edifici scolastici e asili nido, fra opere edili e di impiantistica.

"Gli interventi di manutenzione sui cimiteri e sugli edifici di proprietà comunale sono una priorità per quanto riguarda la nostra amministrazione - sottolinea l'assessore alle Manutenzioni del Comune di Empoli, Adolfo Bellucci - In questi anni, sono molte le opere eseguite per garantire spazi e strutture accoglienti ed efficienti. In particolare, per quanto riguarda i cimiteri comunali l'attenzione è massima anche nel rispetto del valore di luoghi di culto che queste strutture hanno. Sul fronte manutenzioni ordinarie e straordinarie, anche per quanto concerne il sistema viario della città, anche il 2024 sarà un anno di lavori e interventi mirati a portare avanti i progetti avviati nel corso di questi mesi e di questi anni".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa