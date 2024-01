Polisportiva di Calcinaia rinuncia ai doni di Natale per un regalo alla Pro Assistenza

Un bel gesto che va a sostenere un'iniziativa molto importante che coinvolge in primis l'associazione di volontariato della Pro Assistenza di Calcinaia e più genericamente l’intera comunità.

La Polisportiva Gatto Verde d’accordo con tutti i suoi calciatori e atleti, durante la cena organizzata in previsione delle festività, ha stabilito di rinunciare al consueto scambio di regali natalizio per donare l’importo corrispettivo ovvero 500 € più i proventi della lotteria della serata alla Pro Assistenza di Calcinaia.

La somma va a dare linfa all’iniziativa “Noi con voi, voi con noi” che consiste nell’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto per persone disabili andato a sostituire quello in dotazione all’associazione e ormai obsoleto. Il progetto è stato finanziato per oltre il 70% dalla Fondazione Pisa, ma l’associazione di volontariato sta cercando di raggiungere grazie alla generosità di associazioni e cittadini la somma rimanente per pagare la vettura.

Il mezzo sarà naturalmente a disposizione per ogni necessità manifestata da cittadini, per questo è importante sostenere il progetto come ha fatto la Polisportiva Gatto Verde che è stata più volte ringraziata dalla presidentessa della pro Assistenza, Nila Arzilli.

Chi desiderasse donare qualcosa per supportare l’iniziativa “Noi con voi, voi con noi” può farlo tramite bonifico bancario a questo iban IT38M0856270911000000013096 (causale: progetto “Noi con voi, voi con noi”) oppure direttamente presso la sede della Pro Assistenza in via dei Martiri a Calcinaia.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio stampa