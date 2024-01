Porta Pisana da valorizzare, primo incarico per il recupero a Empoli

E' stato affidato l’incarico del servizio specialistico relativo allo studio preliminare di verifica, analisi strutturale e diagnostica per la valorizzazione della Porta Pisana a Empoli. Complessivamente si tratta di un importo lordo totale di circa 40mila euro. Il recupero di Porta Pisana, struttura storica ubicata al margine ovest del centro storico della città, insieme alla contestuale sistemazione degli spazi esterni, fa parte dell’intervento Arno Vita Nova, strategia progettuale del programma regionale FESR 2021-2027 (Obiettivo Specifico OS 5.1). Il progetto, che coinvolge anche il Comune Capraia e Limite, raccoglie alcuni interventi di rigenerazione urbana per cui il Comune di Empoli e quello di Capraia e Limite hanno vinto un finanziamento FESR-FSE+: a Empoli si tratta appunto della riqualificazione di Porta Pisana e delle vie limitrofe, della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli ex Macelli e del recupero di Palazzo Ghibellino, mentre a Capraia e Limite riguarda la costruzione di una nuova passerella ciclopedonale sull’Arno.

"Inizia il percorso per restituire un luogo simbolo di Empoli alla comunità - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - La riqualificazione di Porta Pisana e dell'area dove sorge, la restituzione di nuove funzioni agli ex Macelli e il recupero di Palazzo Ghibellino di fatto renderanno Empoli ancor più a misura di comunità, visto il valore e gli obiettivi di questi futuri cantieri, ovvero rendere questi spazi 'contenitori' di funzioni e servizi condivisi con la cittadinanza stessa. E' infatti ancora in svolgimento il percorso partecipativo dedicato ad Arno Vita Nova e al futuro delle strutture interessate. Anche in questo caso, parliamo di un intervento di rigenerazione urbana strategico, reso possibile dalla capacità dell'amministrazione e degli uffici, che ringrazio, di intercettare finanziamenti e di fare rete con le altre realtà comunali, in questo caso quella di Capraia e Limite, andando oltre una visione di città individuale ma guardando a quella città sulle due rive che permetterà anche a Empoli di crescere e valorizzare le proprie eccellenze".

Per quanto riguarda Porta Pisana, prima di avviare il progetto di recupero, visto il valore storico e lo stato attuale di conservazione, è necessaria una serie di importanti operazioni di indagini diagnostiche, valutazioni statiche e approfondita analisi storico-critica, il tutto corredato da un percorso di collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato e l’amministrazione per individuare il corretto approccio progettuale. Da qui è nata l'esigenza di affidare un incarico per il servizio specialistico relativo allo studio preliminare di verifica, analisi strutturale e diagnostica per la valorizzazione della Porta Pisana a Empoli, che prevede: attività di rilievo e di accertamento diagnostico diretto, strumentale e ispettivo, analisi storico critica su statica, patologie dei materiali e stato di conservazione, valutazioni progettuali di recupero e restauro.

Si tratta di un'azione che si sviluppa mentre prosegue Empoli Futura, attività che ha visto e vedrà amministrazione e cittadinanza discutere insieme sul futuro della città, contribuendo alla pianificazione delle trasformazioni del territorio e di alcuni edifici e aree da rigenerare: all'interno, racchiude due percorsi partecipativi uno promosso dal Comune di Empoli per la redazione del nuovo Piano Operativo Comunale (Empoli POC), strumento urbanistico che stabilisce nel dettaglio dove, come e quanto si può intervenire nella trasformazione, valorizzazione e tutela del territorio comunale, l'altro, promosso dalle amministrazioni di Empoli e Capraia e Limite, dedicato al progetto di rigenerazione urbana Arno Vita Nova e al futuro degli spazi da esso interessati. L'iniziativa conclusiva del percorso è in programma mercoledì 24 gennaio 2024, dalle 18 alle 20, a La Vela Margherita Hack di Avane: in quella occasione, proposte, suggerimenti e riflessioni emerse durante i percorsi partecipativi verranno presentate e discusse.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa