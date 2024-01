Servizio civile all'Aned, c'è il bando

Anche quest’anno sarà possibile svolgere il servizio civile universale presso l’Aned, associazione nazionale ex deportati. È infatti a disposizione un posto all’interno della sezione ‘Memoria e antifascismo per costruire la pace’, settore in cui, oltre alla nostra associazione, operano anche Anpi Empoli, Arci Empolese-Valdelsa e Casa della memoria.

La scadenza per presentare le domande è quella delle ore 14 del prossimo 15 febbraio e potranno presentarla i giovani nati fra i 18 ed i 29 anni (non compiuti). La durata è 12 mesi e, per avere le informazioni o un supporto per presentare la domanda, è possibile contattare lo 0571/1656543.

Fonte: Ufficio Stampa