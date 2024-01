Servizio Civile Universale, pubblicato bando del Comune di Livorno per 50 posti

Il Comune di Livorno ha ottenuto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (Ministero per lo Sport e i Giovani) il finanziamento di 40 posti di servizio civile relativi a cinque progetti da svolgersi presso il Comune di Livorno, più altri 10 posti relativi a due progetti da svolgersi presso gli “enti di accoglienza” che hanno deciso di accreditarsi tramite il Comune di Livorno (Associazione Don Nesi e Giudice di Pace del Tribunale di Livorno).

Il bando, con i relativi allegati, è pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it area tematica “Giovani”, sezione “Servizio civile volontario universale e regionale”.

Possono candidarsi i giovani con cittadinanza italiana (oppure di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea, oppure di un paese extra UE purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia) che abbiano compiuto i 18 anni e che non abbiano superato il ventottesimo anno di età (fino a 28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Per i titoli di studio richiesti occorre consultare le singole schede-progetto.

Le domande possono essere presentate entro le ore 14 di giovedì 15 febbraio esclusivamente tramite la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it (per l’accesso occorre autenticarsi tramite SPID).

Il servizio civile durerà 12 mesi, con orario generalmente pari a 25 ore settimanali. Sarà corrisposto un assegno mensile di 507,30 euro.

La selezione dei candidati sarà effettuata da un’apposita commissione che valuterà eventuali titoli ed esperienze curriculari, e sottoporrà i candidati ad un colloquio.

Questi i progetti che si svolgeranno presso strutture del Comune di Livorno, per un totale di 40 posti:

·“La Tela di Penelope: Educare al genere per rispondere ai bisogni emergenti delle famiglie in trasformazione”, presso i Servizi educativi comunali (23 posti);

·“Livorno, nelle Future of Cities: La sostenibilità ambientale della nuova etica globale, negli ambiti di programmazione, pianificazione e progettazione del Comune di Livorno”, presso il settore Ambiente e Verde (4 posti);

·“Sportello Unico Edilizia Privata: servizi al cittadino e salvaguardia del territorio. Strategie operative per un efficientamento dei servizi offerti alla cittadinanza” presso il settore Edilizia privata e Suap (5 posti);

·“Pedibus: a scuola tutti insieme, camminando in gruppo” presso il settore Istruzione e Politiche Giovanili (4 posti);

·“Giovani: il sale della Terra” presso il settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno (4 posti).

Questi i progetti degli enti che si sono accreditati tramite il Comune di Livorno, per altri 10 posti:

·“Venti anni dopo siamo sempre qui: Per Liberare gli ultimi e gli oppressi” presso Associazione Don Nesi Corea (6 posti);

·“Accesso consapevole all'ufficio giudiziario. La giustizia al servizio del cittadino e della comunità” presso il Giudice di Pace di Livorno (4 posti).

