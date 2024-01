Stalking, un nuovo caso in Versilia

Un nuovo caso di stalking in Toscana, stacvolta in Versilia. La polizia ha applicato un divieto di avvicinamento a carico di un 50enne di Pietrasanta. Questi aveva iniziato a avere comportamenti possessivi verso la ex, aveva preso a pedinarla per circa due anni dopo la fine della relazione, le telefonava molto spesso e in modo molesto. La Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio ha rintracciato l’uomo e notificato l’ordinanza della misura cautelare del divieto di avvicinamento, ha inoltre disposto per l’uomo l’obbligo di firma.