Stella (FI): "Bene presa di posizione dei Comitati cittadini, sicurezza è emergenza. Pd ha fallito"

"Leggere la lettera dei Comitati cittadini sui giornali, questa mattina, ci ha ripagato di tante amarezze subite in questi anni, da parte della sinistra e degli intellettuali che ci deridevano perché per loro il problema sicurezza a Firenze non esiste, è solo frutto di 'percezioni errate'. Le osservazioni e i gridi di allarme lanciati e declinati in modo specifico dai Comitati, sono esattamente gli stessi che lanciamo da anni. Non è vero che è una città sicura, abbiamo tutti paura, a Firenze non si vive più, scrivono i Comitati, ed è la sacrosanta verità. Questa lettera di denuncia e di richiesta di intervento è la fotografia del fallimento di decenni di giunte di sinistra, sia a livello comunale che regionale, con il governatore Giani che si oppone alla creazione di un Cpr per migranti". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“È da anni che chiediamo ai sindaci Pd che si sono succeduti a Palazzo Vecchio - ricorda Stella - di occupare una parte dei quasi mille vigili urbani per presidiare il territorio notte e giorno, ma evidentemente è più redditizio metterli a fare multe. È da anni che chiediamo che venga istituito il vigile di quartiere, che venga nominato un vero assessore alla Sicurezza. Da quanti anni diciamo che l'area delle Cascine è diventata infrequentabile ed è ormai finita nelle mani della mafia nigeriana? O che nella zona della stazione di Santa Maria Novella avvengono aggressioni, spaccio, i turisti e i viaggiatori vengono molestati o rapinati da ubriachi e drogati? Per non parlare di immobili occupati, baby gang, furti e spaccate in tutte le aree della città. Il Pd e i suoi alleati hanno fallito, solo il centrodestra può rappresentare una credibile alternativa per Firenze".

Fonte: Ufficio stampa