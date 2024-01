Un benvenuto in musica per salutare il nuovo anno. L’Orchestra del Festival di Pentecoste si esibirà in memoria di Alice

Cultura musicale, tradizione e storia si incontrano nell’evento che il Comune di Barberino Tavarnelle e l’Associazione Amici della Musica di Tavarnelle confezionano all’alba del nuovo anno per rendere omaggio alla classica e offrire un’occasione di intrattenimento di altissimo livello in uno dei luoghi di fede più antichi e prestigiosi del territorio. L’Orchestra del Festival di Pentecoste varcherà la soglia della pieve di Santa Lucia al Borghetto, punto di riferimento religioso del paese, e la animerà di note ed emozioni volando di nota in nota tra le pagine più belle della musica internazionale.

È in programma domenica 7 gennaio alle ore 17.30, a chiusura delle festività natalizie, il concerto per il nuovo anno che quest’anno si caratterizza per la finalità solidale a sostegno dell’associazione Fondazione Alice Benvenuti E.T.S che si pone l’obiettivo di supportare le famiglie dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Il concerto, che prevede la partecipazione del soprano Susanna Rigacci, del flautista Paolo Zampini e del pianista Tiziano Mealli, è dedicato alla memoria di Alice, una ragazza scomparsa prematuramente, all’età di diciotto anni.

Ad aprire il concerto è l’aria di Mozart per soprano, pianoforte e orchestra “Ch'io mi scordi di te…non temer amato bene” da cui deriva il titolo dell’evento Musica per Alice. “Il repertorio della serata è particolarmente ricco e vario - commenta l’assessore alla Cultura Giampiero Galgani - non solo avremo la possibilità di ascoltare l’opera ricca di pathos del compositore austriaco, eseguita per la prima volta nel 1786, ma anche alcune colonne sonore di note pellicole cinematografiche firmate da un altro genio della musica come Ennio Morricone, i cui brani si alterneranno alla bellezza, alla poesia, all’eleganza della musica di Debussy”.

Protagonisti della serata il soprano Susanna Rigacci e il flautista Paolo Zampini, storici collaboratori di Morricone, che introdurranno i brani raccontando episodi e momenti professionali vissuti al fianco del compositore romano. L’esibizione sarà arricchita dalla partecipazione del pianista Tiziano Mealli, nonché direttore artistico del Festival di Pentecoste, e dell'Orchestra del Festival di Pentecoste.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni info@amicidellamusicatavarnelle.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti fiorentino