Affidati per il 2024 i servizi cimiteriali dal comune di Pontedera

E' la Servizi Cimiteriali srl il soggetto affidatario per l'anno 2024 delle operazioni necroscopiche e di manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali di Pontedera. La prestazione, come indica la determina firmata in questi giorni da Palazzo Stefanelli, andrà a interessare custodia e vigilanza, operazioni di tumulazione e inumazione, pulizia e manutenzione ordinaria di campi e locali, taglio dell'erba nelle aree a verde, disinfestazioni, sostituzione di lampadine e pulizia plafoniere, servizio di front office e verifiche ed aggiornamento del data base sepolture e lampade votive.

L'atto amministrativo di Palazzo Stefanelli va a seguito della scelta effettuata dalla Giunta Comunale alcuni mesi fa, quando, in ambito gestione manutenzione cimiteri comunali, fu deciso di affidare in via sperimentale ad un soggetto terzo la gestione dei servizi cimiteriali comunali per un anno, mantenendo in amministrazione diretta le attività di controllo, verifica e supervisione delle operazioni necroscopiche e cimiteriali, il coordinamento delle attività amministrative sulla tenuta dei registri, la gestione di allacci e pagamenti di luci votive, il rilascio di autorizzazione e concessioni.

La Servizi Cimiteriali srl, che ha esperienza nel settore e che ha presentato la sua manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio, garantirà "Affidabilità e continuità di esercizio dei servizi ordinari, rispetto di norme ambientali e sicurezza per lavoratori e utenti, qualità degli standard di manutenzione, presenza costante e presidio e un interfaccia continuo con l'utenza". In più, il Comune potrà richiedere servizi aggiuntivi straordinari, ad esempio su pulizie e manutenzioni.

"La Giunta si era espressa a fine estate, con l'intendimento di ampliare i servizi ordinari e di manutenzione, nella volontà di renderli più efficaci verso le famiglie e la comunità - spiega l'assessore comunale ai lavori pubblici Mattia Belli - Alla manifestazione di interesse ha risposto la Servizi Cimiteriali srl, società formata al 50 per cento da Pubblica Assistenza Pontedera e Misericordia Pontedera e ci fa piacere che le realtà del territorio abbiano risposto e si impegnino in prima persona su servizi necessari e fondamentali per la città."

"Attivare un percorso che sul 2024 è sperimentale ma che potrà anche proseguire nel tempo con la prospettiva di nuovi investimenti, non solo sui servizi ma anche sulle strutture, è molto importante - aggiunge Belli - l'obiettivo resta infatti quello della riqualificazione delle cinque strutture cimiteriali del territorio, a partire da quella centrale. Alcuni interventi sono stati fatti e altri sono in corso, inoltre abbiamo approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria dove andiamo incontro alle esigenze delle famiglie ed esteso l'orario estivo di apertura dei cimiteri percorrendo una strada che è quella del miglioramento dei servizi."

"Ringraziamo Pubblica Assistenza e Misericordia di Pontedera per l'impegno messo in campo e anche chi ha gestito le attività cimiteriali fino ad ora, la Berlor. L'investimento sulle attività dei servizi previsto per il 2024 è di 140mila euro, passando dai 90mila circa dello scorso anno. Una scelta che testimonia la volontà di migliorare l'efficienza del servizio e propedeutico, nel medio lungo periodo, a interventi strutturali sulle cinque strutture cimiteriali di Pontedera".

"Il Comune, con proprio atto, ha affrontato ed analizzato le esigenze per la gestione e la manutenzione di cimiteri comunali ed ha definito, con un proprio atto di indirizzo, i contenuti per arrivare ad un affidamento dei suddetti servizi che tenesse conto delle particolarità ed esigenze, tecniche e non, nonché alla specificità delle problematiche che il tema dei cimiteri comporta", spiegano dal soggetto affidatario.

"La Fondazione Pubblica Assistenza e la Misericordia Multiservizi srl, che hanno dato vita ad una specifica società , Società Servizi Cimiteriali srl, hanno ritenuto di poter offrire una congrua risposta alle richieste formulate ed agli obiettivi di risultato che l‘Amministrazione Comunale si è posta.

Forti dell’esperienza che i soci della ditta hanno da tempo maturato nel settore e vista la nostra presenza sul territorio con tanti altri servizi alla cittadinanza, ci adopereremo al meglio delle nostre capacità e potenzialità per svolgere il servizio che ci è stato affidato con la massima disponibilità e serietà professionale, anche garantendo sul posto una presenza costante e cercando di dare risposta celere all’utenza e costituire quindi un interfaccia tra il cittadino e questa Amministrazione".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa