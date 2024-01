Aggressione con bastoni a dei giovani sulle panchine, fatto inaudito a Montelupo

Fatto inaudito di violenza a Montelupo Fiorentino. In piazza VIII Marzo ieri sera 8 ragazzi sarebbero stati aggrediti con bastoni e cinture, in quella che sembra un'azione punitiva. I giovani stavano chiaccherando sulle panchine della piazza. Alcuni passanti hanno assistito all'aggressione, pare che fossero incappucciati per non farsi riconoscere. Carabinieri e polizia sono stati chiamati a indagare su quanto accaduto alle 22. Pare che ci siano stati solo pochi feriti lievi. Da chiarire anche il numero dei partecipanti. Le telecamere di videosorveglianza dell'area avrebbero immortalato la scena e le immagini potrebbero aiutare le forze dell'ordine. Informato dei fatti anche il sindaco Paolo Masetti.