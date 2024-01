Al via il calendario di incontri del gruppo di Idee in Comune che si terranno il 17 gennaio e il 31 gennaio presso la sede della lista a San Romano.

“Questo primo blocco di incontri vuole essere l'apertura di un percorso di comprensione rispetto a quelli che sono i bisogni dei tanti mondi che compongono il nostro comune” - afferma il candidato sindaco di Idee in Comune Michael Cantarella.

Gli incontri verteranno sulle tematiche del turismo, dello sviluppo di Montopoli e della microenomia del territorio.

“Questa campagna di incontri, iniziata già a fine anno scorso con le consulte di frazione, proseguirà non soltanto con con le parti sociali, le associazioni e le categorie, ma andrà avanti cercando momenti e luoghi per andare incontro alle persone e alle famiglie per ascoltare la loro voce.”

Conclude il candidato “Ci aspetta un lungo viaggio, ci occorrerà tutto il vostro supporto.”