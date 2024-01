Biblioteca di Empoli, i primi appuntamenti del 2024

Nuovo anno nel segno della lettura e dello stare insieme con la biblioteca comunale Renato Fucini. A partire da lunedì 8 gennaio 2024, riprendono gli appuntamenti con i gruppi di lettura dei ragazzi e delle ragazze e con il laboratorio Sferruzza, sferruzza.

Calendario alla mano, lunedì 8 gennaio alla Casa della Memoria (via Livornese 42), tornano i Gruppi di lettura condotti dalla bibliotecaria Claudia, dedicati a tutti i ragazzi e le ragazze appassionati e appassionate di lettura: si tratta di un momento per parlare di libri, storie, esperienze e per scambiarsi idee e suggerimenti. Alle 16.15 spazio a Gli scompaginati (11-14 anni), alle 17.30 al Circolo lettura over 14. Per informazioni è possibile scrivere una mail a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it oppure chiamare i numeri 0571 757840 o 0571 757873.

Martedì 9 gennaio alle ore 16.30, al punto BiblioCoop al Centro*Empoli di via Sanzio, le creative sferruzzanti torneranno coi loro consigli preziosi sulla maglia, sull’uncinetto e su tutto l’universo del 'ferri e filo'. Per partecipare all’incontro basta scrivere a biblioteca@comune.empoli.fi.it o chiamare lo 0571 757840.

Da segnalare che, dopo la pausa natalizia, il Punto prestito alla Casa della Memoria riaprirà le porte lunedì 8 gennaio, mentre quello con sede al Centro Giovani Avane (via Magolo 32) giovedì 11 gennaio. Intanto in biblioteca, al civico 36 di via Cavour, ad accogliere gli utenti ci sono anche la Vetrina delle sferruzzanti e i libri al buio dell'associazione Amici della biblioteca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa