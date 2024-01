Cosa bolle in pentola a Montespertoli per l'Epifania

Dopo il successo dei festeggiamenti del Capodanno, l'energia festiva continua in Piazza del Popolo con un evento dedicato all’Epifania. L'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli ha organizzato nuovi eventi sia per i più piccoli che per i più grandi.

In occasione del 6 gennaio sarà appesa una grande calza della Befana al davanzale del Palazzo Comunale del Comune di Montespertoli, perfetta per una foto ricordo o un divertente selfie. Nel pomeriggio saranno regalate le calze piene di dolcetti donate da Chianti Banca insieme all'Amministrazione Comunale e all'Associazione Commercianti. Dalle ore 15:00 alle ore 17:00 insieme alla consegna delle calze non mancherà una speciale animazione che farà vivere ai bambini momenti di pura allegria e divertimento. Giochi, colori e tante risate saranno protagonisti del pomeriggio grazie alla presenza dell'animatore Marco Burla. Nel caso di pioggia l’evento sarà spostato alla Sala Topical (per rimanere aggiornato sugli eventi, ti invitiamo a seguire la pagina Facebook dell'Associazione dei Commercianti).

E per concludere il periodo festivo natalizio con una nota rock'n'roll, da non perdere l'appuntamento serale con La Combriccola del Blasco, Tribute Band di Vasco Rossi. A partire dalle ore 22:00 (sempre in Piazza del Popolo), la serata promette pura adrenalina.

Sarà sempre aperta la pista di pattinaggio per gli ultimi giorni di divertimento. Per seguire le iniziative dell'associazione: FB - IG @amontespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa