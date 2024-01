Frana di località Molin del Gatto, chiuso un tratto di via di Faltognano per i lavori di messa in sicurezza

L’amministrazione comunale di Vinci informa che lunedì 8 e martedì' 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 17, via di Faltognano sarà chiusa al traffico, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Anchiano fino all’altezza del numero civico n. 9 (Circolo Arci Faltognano), a causa di lavori necessari per la messa in sicurezza ed il ripristino della frana di località Molin del Gatto. Pertanto, l’accesso su via di Faltognano sarà possibile solo attraverso l’incrocio con la strada provinciale 13 e Via Amerini.

Continuano i lavori di risistemazione anche su via di Sant’Amato che saranno effettuati senza interdire la strada alla viabilità istituendo un senso unico alternato.

