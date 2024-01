L'Ambulatorio di educazione nutrizionale e corretti stili di vita festeggia 10 anni

Dieci candeline per festeggiare i primi 10 anni di attività dell’Ambulatorio di Educazione Nutrizionale e Stili di vita per i pazienti oncologici o a rischio oncologico a sede mammaria nell’Azienda USL Toscana Centro - Prato. La Salute passa anche dall’importanza di adottare corretti stili di vita e una corretta alimentazione. Di questo si occupa l’Ambulatorio, nato nel gennaio del 2014 grazie alla collaborazione del Dipartimento della Prevenzione con la Chirurgia Senologica e l’Oncologia.

“È noto come, ad oggi, sia presente una corposa letteratura internazionale che sottolinea come l’aspetto nutrizionale e di stile di vita sia essenziale per permettere al paziente oncologico di affrontare al meglio la malattia e le terapie ad essa connesse e, parimenti, per favorire una prognosi migliore sia in relazione alla malattia stessa che al potenziale sviluppo o aggravamento di altre patologie cronico degenerative”, sottolinea la dr.ssa Alessandra Petrolo, il medico che svolge l’attività presso il Centro Prevenzione Oncologica Eliana Martini, situato in via Galcianese n.93/12 a Prato.

“Le Linee guida e le Raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca contro il Cancro, poi raccolte a livello Europeo nel Codice Europeo Contro il Cancro - continua la dottoressa - rappresentano un fondamentale punto di riferimento da implementare a livello di popolazione e di singolo individuo. Parimenti, però, il proliferare incontrollato dell’attenzione mediatica e divulgativa su questo argomento ha reso necessario assicurare ai pazienti un percorso istituzionale e competente, al fine di evitare il proliferare di messaggi spesso contrastanti o estremi che possono sfociare in derive pericolose per la salute”.

L’accesso al percorso avviene tramite richiesta medica di visita nutrizionale che può essere effettuata dai chirurghi, dagli oncologi, dai Medici di Medicina Generale o di altri specialisti che ne ravvedano la necessità. La prenotazione è possibile sia telefonicamente (al numero 0574/805054, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in orario 11:30-14 e martedì in orario 8-11 e 15:30-17), via e-mail (centroprevenzioneoncologica.prato@uslcentro.toscana.it) che di persona tramite la segreteria del Centro di Prevenzione Oncologica di Prato Eliana Martini. Le prestazioni effettuate sono gratuite con esenzione per patologia tumorale (048), per mutazione genetica (D97) oppure per sospetto oncologico (W01).

“L’ambulatorio - ricorda la dottoressa - accoglie sempre i pazienti in un’ottica di rete e di costante collaborazione reciproca con le altre figure professionali coinvolte nel percorso terapeutico del paziente stesso”.

Il percorso ambulatoriale proposto si pone, quindi, molteplici finalità: da un lato di accompagnare il paziente cercando sia di evitare o minimizzare la compromissione nutrizionale durante il ciclo terapeutico che di favorire l’efficacia delle terapie stesse e gestire alcuni dei principali effetti collaterali legati a esse. Dall’altro di porre delle basi, quanto più solide possibile, per generare delle scelte nutrizionali e di stile di vita corrette e durature nel tempo, atte sia a minimizzare, per quanto possibile, il rischio di ripresa di malattia che a prevenire l’insorgenza o attenuare l’impatto di altre patologie cronico degenerative. Il tutto cercando di promuovere delle scelte alimentari e di stile di vita corrette e consapevoli anche nel contesto familiare e comunitario che circonda il paziente.

Oltre alla prima visita possono essere previsti, a giudizio del medico e in accordo con le necessità e la volontà del paziente, degli incontri di accompagnamento e di rinforzo. Questo sempre nel rispetto dei tempi individuali del cambiamento, con lo scopo di favorire il mantenimento nel tempo delle sane abitudini acquisite. Una modalità di aiuto che vuole contribuire a sviluppare un percorso di salute vissuto come opportunità di crescita e miglioramento che, un passo alla volta, tutti possiamo attivamente costruire.

Fonte: Azienda USL Toscana centro - Ufficio Stampa