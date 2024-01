L'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico presenta il suo libro a Empoli

Il circolo ARCI Casa del Popolo di Monterappoli (Empoli) apre l’anno con una nuova iniziativa di incontro con autori che trattano temi importanti per la nostra epoca: martedì 9 gennaio, alle ore 18.00 Pasquale Tridico (Università RomaTre, già Presidente INPS dal 2019 al 2023) per la presentazione del suo ultimo libro, Il Lavoro di oggi, la Pensione di domani (Solferino ed., 2023). In collaborazione con la libreria Rinascita. Parteciperanno anche Rossano Rossi (segretario CGIL Toscana) e Chiara Salvadori (presidente ARCI Empolese valdelsa). Coordina Mauro Valiani.

Un viaggio tra passato, presente e futuro dell’economia del Paese che riguarda ogni cittadino.

Il lavoro e la pensione sono due facce della stessa medaglia. La precarietà e i bassi salari che colpiscono i giovani determinano anche il loro futuro previdenziale: un lavoro povero frutterà una pensione povera. Dobbiamo migliorare la quantità e la qualità dell’occupazione, per evitare, domani, di avere una massa di anziani da assistere. Tanto più in un quadro di preoccupante declino demografico.

Nella discussione si tratterà anche l’importanza del salario minimo e del reddito di cittadinanza. L’autore riferirà anche la sua esperienza come presidente INPS: un gigante che gestisce quasi la metà della spesa pubblica, ma del quale sappiamo poco. Perché il futuro passa necessariamente da un nuovo Stato sociale.

A conclusione dell’incontro è previsto un buffet a sostegno della Casa del Popolo. Per prenotazioni: 3703237710