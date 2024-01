Linea Verde, in onda la puntata su Lucca

La piazza Anfiteatro, unica al mondo, le Mura e la sua scenografia naturale, le torri e le piazze di Lucca faranno da sfondo alla puntata di "Linea Verde Life" in onda sabato 13 gennaio alle 12.25 su Rai 1 e dedicata al territorio lucchese. La rete ammiraglia nazionale ha infatti ufficialmente annunciato la data di messa in onda della puntata che ha visto le conduttrici Elisa Isoardi e Monica Caradonna andare alla scoperta delle bellezze, dei luoghi più famosi e del lato più innovativo e verde della città.

Tanti i set immortalati dalle telecamere della troupe di Linea Verde Life che ha registrato la puntata a novembre con il supporto dell’Ufficio Turismo del Comune di Lucca. Tra le tante tematiche affrontate l’innovazione e la creatività artistica, l’ambiente ed il patrimonio culturale, da sempre al centro di una delle trasmissioni più viste ed amate del palinsesto della Rai, con punte di oltre 2 milioni di spettatori.

Tra le anticipazioni di questo racconto lucchese il fenomeno cosplay, diventato tra le più grandi attrazioni di Lucca Comics & Games, le creazioni della floral designer Emy Petrini, lo splendore di Villa Reale, il riuso creativo di Miniere Urbane e tanto altro ancora, con un ampio spazio destinato alla gastronomia e alle ricette tipiche lucchesi: dalla zuppa alla frantoiana cucinata negli ambienti di Olio su Tavola, fino alla bottega da Prospero, una delle più antiche della città.

“Il nuovo anno parte con il piede giusto per la promozione turistica della città e del territorio – ha dichiarato l’assessore al turismo Remo Santini – Linea Verde Life rappresenta una vetrina nazionale di assoluto livello, che saprà ben raccontare le tipicità e peculiarità lucchesi in tutta Italia. Nei prossimi giorni, dopo la conferenza stampa di Milano in cui presenteremo il calendario dei grandi eventi per il 2024, saremo in grado di svelare anche la data di messa in onda della puntata di 4 Ristoranti su Sky che ha visto protagonista la nostra città”.

