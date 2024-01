Minacce, sputi, lanci di spazzatura: 28enne denunciato per stalking

Un giovane operaio di Livorno è stato ritenuto "gravemente indiziato di stalking", come avvertono i carabinieri labronici. A carico dell'uomo, un 28enne, è stato emesso il divieto di avvicinamento alla ex partner, inoltre il giovane indosserà il braccialetto elettronico.

Dopo alcuni anni di relazione sentimentale, la fidanzata, una 27enne, a causa dell’estrema gelosia del compagno, aveva deciso di interrompere la relazione e gli aveva espresso chiaramente la propria intenzione. L’ex non si era rassegnato e aveva continuato a cercare di riallacciare i contatti, ma per farlo, le aveva rivolto alcuni atteggiamenti offensivi, come uno sputo e il lancio di spazzatura.

L’aveva poi minacciata con atteggiamenti violenti fino addirittura a richiamarle, con fare intimidatorio, vicende gravi note alle cronache. Il 28enne più volte le ha manifestato l’intenzione di compiere gesti estremi, seguendola sul posto di lavoro e sotto casa e costringendola a nascondersi, nel timore per la propria incolumità.