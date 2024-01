Multe, Stella (FI): "Firenze maglia nera in Italia, 314 euro di contravvenzioni pro capite nel 2023"

"Ancora una volta Firenze si conferma maglia nera in Italia tra le città sopra i 200mila abitanti, è quella che incassa di più dalle multe: ormai siamo arrivati alla cifra record di 314,6 euro pro capite. Nel 2023 il Comune di Firenze ha incassato 112 milioni di euro da infrazioni al codice della strada. Anzi, per l'esattezza, in dieci mesi, visto che i dati riguardano i verbali emessi tra il 1° gennaio e il 31 ottobre dell'anno appena trascorso. Sono numeri intollerabili". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Nelle previsioni di bilancio - ricorda Stella - erano stati stanziati da Palazzo Vecchio 93 milioni di euro, che sono comunque un'esagerazione; ne sono arrivati 20 milioni in più, che cresceranno, considerando che devono ancora essere conteggiati i verbali di novembre e dicembre. Mediamente, i Comuni italiani incassano 14,65 € pro capite da multe e ammende. Dunque Firenze è 21 volte sopra la media nazionale. È un dato scandaloso, che evidenzia come chi amministra la nostra città tratta i cittadini da bancomat, per rimpinguare le casse comunali".