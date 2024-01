Salgono a 5 le date a Firenze per Renato Zero

Si apre con un annuncio il 2024 di Renato Zero: AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO, la nuovissima avventura live prodotta da Tattica che da marzo lo vedrà protagonista nei palasport di Firenze e della sua Roma, si arricchisce oggi di una nuova data nel capoluogo toscano, in programma sabato 9 marzo al Nelson Mandela Forum.

Biglietti disponibili in prevendita a partire dalle ore 15.00 di venerdì 5 gennaio su renatozero.com, vivaticket.com e in tutti i punti vendita Vivaticket.

Dopo aver registrato i primi sold out (tutto esaurito per gli appuntamenti fiorentini del 2 e 3 marzo 2024, e per quello romano del 16 marzo), Renato Zero porta così a 5 i concerti evento di Firenze, per un totale di 11 live con cui l’inarrestabile artista torna a consegnarsi al pubblico che non ha mai smesso di sostenerlo e di celebrare la sua arte e la sua ultracinquantennale carriera.

I CONCERTI EVENTO sono l’occasione perfetta per immergersi nel rivoluzionario e caleidoscopico universo zeriano, ascoltando dal vivo il meglio del suo repertorio e i brani contenuti in AUTORITRATTO, il nuovo album che, uscito lo scorso 8 dicembre per Tattica, brilla nella Top 10 FIMI degli album più venduti.

La radio partner dei Concerti Evento è RTL 102.5

AUTORITRATTO - I CONCERTI EVENTO

IL CALENDARIO

2 MARZO 2024 - FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

3 MARZO 2024 - FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM - SOLD OUT

5 MARZO 2024 - FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

6 MARZO 2024 - FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

9 MARZO 2024 - FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM - NUOVA DATA

13 MARZO 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

14 MARZO 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

16 MARZO 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT - SOLD OUT

17 MARZO 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

20 MARZO 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2024 - ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT