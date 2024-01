Ricercato per violenza e atti osceni, arrestato in Liguria

Ha commesso reati tra le province di Pisa, Ferrara, Bologna e Genova. Il tutto tra il 2006 e il 2020. La polizia lo ha individuato e arrestato a La Spezia, in Liguria. Si tratta di un 55enne di origini siciliane.

L'uomo era ricercato per violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, furto, danneggiamento, resistenza/violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito e violazione di norme antiriciclaggio. Dovrà scontare una pena di 5 anni e 7 mesi di reclusione per un cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura di Ferrara.

Il 55enne, di fatto senza fissa dimora, era ricercato da alcune settimane dalla polizia di La Spezia che aveva raccolto tracce della sua presenza in città e è riuscita a fermarlo mentre si stava dirigendo verso la stazione ferroviaria.