Scoperto durante un furto al ristorante, picchia dipendenti: arrestato alle Cascine

Ieri mattina la polizia di Firenze ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino extracomunitario, di 36 anni e senza fissa dimora in Italia, per i gravi indizi emersi per una rapina avvenuta la notte dello scorso 29 dicembre, ai danni di due cittadini cinesi, all’interno di un ristorante fiorentino.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, quella notte - all’interno del ristorante di proprietà del loro figlio - due cittadini cinesi hanno sorpreso un uomo che, dopo aver danneggiato la vetrina, si era introdotto nel locale al fine di perpetrare un furto. Le vittime, mentre cercavano di fermare l'uomo, sono state violentemente colpite. Il rapinatore, dopo essersi impossessato di denaro contante, è riuscito a darsi alla fuga.

La Squadra Mobile, attraverso un’approfondita attività di indagine riuscita anche attraverso visione dei filmati estrapolati da vari sistemi di videosorveglianza della zona, ha identificato il presunto autore della rapina che, questa mattina, è stato rintracciato nel parco delle Cascine.

Nel corso dell’attività il malvivente, già gravato da precedenti di polizia per delitti contro il patrimonio, è stato trovato in possesso anche di ulteriori beni risultati rubati. Nello specifico di parte di quelli asportati durante la commissione di un furto, tramite tecnica della spaccata, perpetrato la notte precedente, sempre in danno di un esercizio commerciale cittadino, e per questo denunciato in stato di libertà.

Il presunto autore della rapina è stato associato presso il carcere di Firenze Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ai fini della convalida del fermo.