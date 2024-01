Buongiorno questa è la prima ricetta che apre l'anno 2024. Tanti cari auguri di buon anno!

Oggi vi propongo una ricetta che mi ha colpito su una rivista di cucina e chi sa se poi la cucinerò? una deliziosa vellutata di zucca con crostini alle noci! Le feste ancora non sono finite perché arrivano la Befana e i Re Magi! Buona giornata e scrivetemi le vostre ricette

Vellutata di zucca e fagioli con crostini alle noci

Preparazione per 4 persone

Per la vellutata:

1 zucca mantovana da 800-900 gr

200 gr di fagioli bianchi, cotti

1 carota

1 cipolla dorata

1 costa di sedano

50-60 gr di bietola cotta (oppure cruda in mancanza)

1 litro scarso di brodo

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Rametti di timo o rosmarino per decorare

Per i crostini:

4 fette di pane da 20-30 gr l’una

120 gr di formaggio tipo Emmental, groviera o altro a piacere

2 cipolle bianche dorate

30 gr di gherigli di noci

1 cucchiaino di zucchero di canna

1 cucchiaino scarso di aceto

Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Affettate sottilmente cipolla, carota, sedano poi rosolateli per 7-8 minuti in una casseruola con uno o due cucchiai di olio. Mondate la zucca, riducete la polpa in tocchetti e aggiungetela nella casseruola (nel caso, unite anche la barbabietola cruda a tocchetti). Salate e lasciate insaporire per 7-8 minuti, mescolando molto spesso, prima di coprire a filo gli ortaggi con il brodo. Mettete il coperchio e fate sobbollire per una ventina di minuti. Aggiungete a questo punto, i fagioli, eventualmente la bietola già cotta a pezzetti, e proseguite la cottura per 5 minuti a pentola scoperta. Levate dal fuoco e frullate il misto con il mixer ad immersione fino ad ottenere una vellutata omogenea. Regolate la consistenza facendola asciugare ancora per qualche minuto sul fuoco o, viceversa, versando un po’ di brodo per diluirla. Affettate le cipolle previste per i crostini e rosolatele a calore basso in una padella con uno o due cucchiai di olio per 15-20 minuti o fino a quando diventano morbide. Salatele, poi unite l’aceto, lo zucchero di canna e proseguite la cottura ancora per 10 minuti. Toglietele dal fuoco e lasciatele intiepidire. Accendete il forno a 200 gradi. Tagliate il formaggio a fette sottili (o grattugiato con una grattugia a fori larghi) e distribuitelo sulle fettine di pane, inframmezzando con le cipolle agrodolci e i gherigli di noce. Infornate i crostini al centro del fono per una decina di muniti o fino a doratura. Servite la vellutata calda con i crostini appena sfornati e completate con una spolverata di pepe e foglioline di erbe aromatiche.

