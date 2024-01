"Aiutateci a riportare la salma in patria": l'appello in memoria di Yvette Ozoukou

Yvette Ozoukou non c'è più. Se ne è andata e ora le persone che l'hanno conosciuta vogliono far rientrare la sua salma in patria. Per questo è nata una raccolta fondi, partita dall'Empolese e da Santa Croce sull'Arno e che - sperano gli organizzatori - vorrebbe abbracciare più persone possibili.

Yvette era nata in Costa d'Avorio 47 anni fa. Nel mese di agosto 2023 è stata accolta al Cas di Santa Croce sull'Arno ed era in condizioni di salute precarie. Ha trascorso diverse settimane in ospedale e poi all'hospice di Empoli, ma non ce l'ha fatta.

"Yvette non era la sua malattia, era una persona bella con un grande equilibrio interiore e una luce speciale negli occhi, si è sempre affidata a Dio. Aveva dei sogni che non potrà più realizzare, ma anche il desiderio di tornare dalla sua famiglia Natale in Costa d'Avorio. Vogliamo aiutarla" è l'appello che arriva dalla Associazione dei Giovani Africani in zona Empolese Valdelsa.

L'associazione ha deciso di creare una raccolta fondi a cui poter donare per permettere alla salma il rientro in patria. Si può elargire una somma sull'iba associazione: IT6980200837831000106785572. O si può chiamare al numero 3510973817.