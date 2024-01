Aggressione a Montelupo, il cdx: "Inaccettabile evitare il termine baby gang"

Il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo, a margine dell’episodio di violenza giovanile che ha fatto accendere i riflettori della cronaca sul comune di Montelupo, ritiene che il fatto non possa essere usato indebitamente per ascrivere responsabilità politiche, ma neppure derubricato a ragazzata o superficialmente sottovalutato, confortati dall’assenza di feriti gravi, perché ci sembra che in questi casi si debbano far lavorare tranquillamente i tutori dell’ordine che, avvalendosi anche degli impianti di videosorveglianza collocati sul luogo siano in grado di individuare i responsabili dell’accaduto.

Ciò che non è a nostro avviso accettabile è evitare l’utilizzo della parola baby gang, come se l’esistenza di un gruppo di giovani che utilizzano il tempo libero per dar vita a scorribande illecite getti una sorta di marchio d’infamia sul comune, mentre è purtroppo un segno di tempi nei quali fatti analoghi accadono ovunque e non possono essere usati per individuare geograficamente la criminalità.

Gli attori dell’agone politico locale hanno a nostro avviso il dovere di analizzare i fatti solo in funzione di verificare come porre in essere azioni di deterrenza che possano competere alle istituzioni; per il nostro gruppo l’auspicio di un più continuo presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine, chiedendo un potenziamento degli organici di polizia municipale e carabinieri diventa un atto dovuto, accompagnato nel contempo da iniziative che, anche con il supporto delle scuole, esaminino il disagio giovanile, da non considerare alibi a fatti del genere , ma fonte di impegno per creare occasioni di aggregazione.

Purtroppo il problema coinvolge anche la quiete di qualche famiglia, e qualsiasi iniziativa di supporto educativo possa essere adottata dal Comune pensiamo sia utile (pensiamo ad esempio all’utilizzo del MMAB come luogo di offerta formativa per i giovani non solo per l’attività didattica): non basta limitarsi al condannare i fatti, ma occorre un’azione corale che cerchi di evitarne il ripetersi.

Fonte: Montelupo nel Cuore - Centro Destra per Montelupo